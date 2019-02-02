Владимир Крикунов: "У Чайковски воспаление хитрости"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов констатировал необычное повреждение у словацкого защитника Михала Чайковски.

– Команда соперника победила заслуженно, она сыграла сегодня лучше нас. Мы играли только в первом периоде, - сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции. - Так хотели забить чистенько, без борьбы, без усилий. Поэтому нас и наказали. По крайней мере ясно, что нужно делать. Как раз у нас была последняя игра перед перерывом. Завтра перерыв, а потом начинаем работать.

Что случилось с Чайковски? Воспаление хитрости у него. Надеемся на возвращение травмированных после паузы. Верим, что появятся Койвисто и Тарасов.

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