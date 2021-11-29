Владимир Крикунов стал новым главным тренером рижского «Динамо»

Новым главным тренером рижского «Динамо» стал Владимир Крикунов. Он присоединится к команде в ближайшее время, сообщает сайт рижан.

Предыдущие три сезона 71-летний специалист работал в московском «Динамо».

Ранее он тренировал «Автомобилист», «Нефтехимик», «Ак Барс», а также сборные Словении, России, Беларуси, Латвии и Казахстана.

«Динамо» из Риги идет на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции: команда набрала 26 очков после 32 матчей.

Напомним, что начинал сезон на посту главного тренера клуба Сергей Зубов.