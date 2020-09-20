Владимир Крикунов: «Проиграли первую игру, поэтому не могли дома второй матч уступать»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:0).

— Принципиальный соперник, готовились к этой игре, но начали не очень, получили два удаления, — цитирует тренера сайт «Динамо». — Сумели выстоять, и это нам помогло. Потом забили один гол, второй, стало полегче. Все ребята молодцы, отработали хорошо. Проиграли первую игру, поэтому не могли дома второй матч уступать. Дальше две игры на площадке «Спартака».

— Впервые попробовали Дмитрия Кагарлицкого в звене с легионерами, насколько довольны этим сочетанием?

— Как видите, забили два гола, тоже неплохо. Посмотрим, как будет дальше, это была первая игра, поживем — увидим.

— Сейчас состав близок к оптимальному, а насколько игра, которую показывает «Динамо» на данный момент, близка к оптимальной?

— Думаю, у нас еще не такая хорошая игра, моментами вроде играем, но есть над чем работать.

— Пулккинен и Линдберг уже вышли на тот уровень, который вы от них ждете или пока еще на пути?

— Ну как тут скажешь, вышли они или нет? Они неплохо играют, но когда будет третий игрок в этом звене вместе с ними работать, тогда посмотрим. Вот попробовали Кагарлицкого, посмотрим, как будет.

— Вам не кажется, что Брюквин, который в третьем звене оказался, сегодня разозлился и показал, что может больше?

— Может быть.

— Вы вернули практику, когда вторым вратарем заявляете Кузнецова, не слишком ли это большой риск?

— Думаю, что сейчас Кузнецов в хорошей форме, ничего страшного. Можно было даже его сегодня и поставить, дать ему минут десять сыграть.