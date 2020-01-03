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Владимир Крикунов: «После выходных немного потеряли темп»

21:35
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:0).

— После выходных немного потеряли темп, — приводит слова тренера официальный сайт москвичей. — Не все у нас получалось, плюс развалилось первое звено из-за дисквалификации Яшкина. Поставили туда Пулккинена, и он забросил шайбу. У противника очень хорошо играла оборона, долго не могли подобраться. Моменты были, но не могли забить. Хорошо, что звено Игумнова использовало большинство. После второй шайбы уже больше играли в обороне, строго по счету. У гостей были моменты, но здорово сыграл Ваня Бочаров. Спасибо команде за победу, два очка — есть два очка.

— Почему игру пропустили сразу несколько основных игроков?

— Ребята заболели. Зараза какая-то в команду зашла.

— Довольны ли Пулккиненым?

— Он всегда пытается оказаться на острие атаке. Вряд ли его оставим в первом звене. Есть время — будем пробовать.

— Невзрачная игра первого звена в большинстве связана с потерей Яшкина?

— Скорее всего да.

Дополнительная информация

https://www.dynamo.ru/news/97368-kak_priruchit__drakona

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