Владимир Крикунов: «После выходных немного потеряли темп»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:0).

— После выходных немного потеряли темп, — приводит слова тренера официальный сайт москвичей. — Не все у нас получалось, плюс развалилось первое звено из-за дисквалификации Яшкина. Поставили туда Пулккинена, и он забросил шайбу. У противника очень хорошо играла оборона, долго не могли подобраться. Моменты были, но не могли забить. Хорошо, что звено Игумнова использовало большинство. После второй шайбы уже больше играли в обороне, строго по счету. У гостей были моменты, но здорово сыграл Ваня Бочаров. Спасибо команде за победу, два очка — есть два очка.

— Почему игру пропустили сразу несколько основных игроков?

— Ребята заболели. Зараза какая-то в команду зашла.

— Довольны ли Пулккиненым?

— Он всегда пытается оказаться на острие атаке. Вряд ли его оставим в первом звене. Есть время — будем пробовать.

— Невзрачная игра первого звена в большинстве связана с потерей Яшкина?

— Скорее всего да.