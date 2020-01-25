Владимир Филатов: «Подколзин прошел период адаптации во взрослом хоккее»
Главный тренер юношеской сборной России Владимир Филатов в интервью «Известиям» отметил, что Василий Подколзин уже адаптировался во взрослом хоккее. На этой неделе нападающий СКА забросил свою первую шайбу в КХЛ.
— Уже успели посмотреть первый гол Подколзина в КХЛ в составе СКА?
— Мы списывались с Подколзиным после того, как он забросил шайбу. Вася поздравлял нас с победой в одном из матчей юношеской Олимпиады. Я посмотрел его гол, пожелал ему не останавливаться, продолжать начатое дело. Потенциал хоккеиста очень велик. Он большой работяга и талант. Не сомневаюсь, что у него все получится. Сейчас прошел период адаптации во взрослом хоккее, и дальше должно быть только лучше.
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https://iz.ru/968246/aleksei-fomin/podkolzin-proshel-period-adaptatcii-vo-vzroslom-khokkee