Владимир Филатов: «Подколзин прошел период адаптации во взрослом хоккее»

Главный тренер юношеской сборной России Владимир Филатов в интервью «Известиям» отметил, что Василий Подколзин уже адаптировался во взрослом хоккее. На этой неделе нападающий СКА забросил свою первую шайбу в КХЛ.

— Уже успели посмотреть первый гол Подколзина в КХЛ в составе СКА?

— Мы списывались с Подколзиным после того, как он забросил шайбу. Вася поздравлял нас с победой в одном из матчей юношеской Олимпиады. Я посмотрел его гол, пожелал ему не останавливаться, продолжать начатое дело. Потенциал хоккеиста очень велик. Он большой работяга и талант. Не сомневаюсь, что у него все получится. Сейчас прошел период адаптации во взрослом хоккее, и дальше должно быть только лучше.