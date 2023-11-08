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Сегодня, 22:29

«Витязь» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

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«Витязь» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Балашихе 8 ноября. Гости победили со счетом 4:1.

Видео лучших моментов матча «Витязь» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко, который не играл больше месяца, в первом матче после возвращения набрал 3 (2+1) очка.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 29 17 12 38
2 Ак Барс 27 18 9 38
3 Лада 29 16 13 37
4 Сал. Юлаев 28 17 11 35
5 Авангард 27 16 11 35
6 Трактор 28 16 12 34
7 Автомобилист 29 15 14 34
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 28 13 15 29
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 29 8 21 23
12 Адмирал 25 7 18 18
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 28 20 8 42
2 Спартак 28 19 9 40
3 Торпедо 28 17 11 36
4 Локомотив 27 16 11 34
5 ЦСКА 27 14 13 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 25 12 13 28
8 СКА 26 13 13 26
9 Сочи 27 12 15 26
10 Куньлунь РС 32 9 23 23
11 Витязь 28 7 21 18
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13.11
8.11 12:30
Адмирал – Локомотив
 5 : 2
8.11 17:00
Металлург Мг – Сибирь
 6 : 3
8.11 19:30
Динамо М – Куньлунь РС
 2 : 3 ОТ
8.11 19:30
Витязь – Торпедо
 1 : 4
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