«Витязь» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Балашихе 8 ноября. Гости победили со счетом 4:1.

Видео лучших моментов матча «Витязь» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко, который не играл больше месяца, в первом матче после возвращения набрал 3 (2+1) очка.

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