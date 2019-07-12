"Витязь" объявил о переходе Ежова

Вратарь Илья Ежов переходит в "Витязь", информирует пресс-служба клуба. Детали сделки не сообщаются.

Ежов – воспитанник канадского клуба "St. John’s Fog Devils". Минувший сезон он провел в "Нефтехимике". В составе нижнекамского клуба он провел два полных сезона, сыграв ровно по 50 матчей в каждом регулярном чемпионате, и 4 – в плей-офф сезона-2018. Игрок также выступал за СКА и "Ладу".

