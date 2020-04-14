Вей готов вернуться в «Барыс»

Нападающий ЦСКА Линден Вей заявил, что с радостью вернулся бы в «Барыс».

— Я уже видел, что пару дней назад ЦСКА продлил контракт на два года с Класом Дальбеком, и теперь у них пять легионеров, — цитирует нападающего Шайба.kz. — Если честно, еще не обсуждал дальнейшие планы со своим агентом. Что касается «Барыса», то я постоянно говорил, и все об этом знают, что мне очень нравилось в Астане, поэтому был бы не против вернуться.

28-летний канадец выступал в «Барысе» в сезоне-2017/18 годов. За астанинскую команду он сыграл 50 матчей и набрал 52 (17+35) очка, войдя в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

Затем Линден Вей уехал в Швейцарию, где играл за «Цюрих». По окончании сезона хоккеист подписал контракт с ЦСКА, с которым через год выиграл Кубок Гагарина. В армейском клубе он сыграл 130 матчей и набрал 103 (29+74) очка.