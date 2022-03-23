Леонид Вайсфельд о Голдобине: «Надо показывать мастерство в каждом матче. Тогда бы он и не вернулся из «Сан-Хосе»

Эксперт «СЭ» Леонид Вайсфельд в прямом эфире прокомментировал яркую игру нападающего «Металлурга» Николая Голдобина, оформившего хет-трик в третьем матче серии с «Авангардом» (5:2). Омичи по-прежнему ведут в серии со счетом 2-1.

— Знаете, почему никто не хотел приглашать Голдобина? Говорили: «Вот он сыграл сегодня хорошо, а когда он в следующий раз так сыграет? Может, завтра, а может, в следующем году». Надо же в каждом матче мастерство показывать. Вот почему Мозякин столько наколотил? Такую игру надо постоянно показывать, тогда бы он и не вернулся из «Сан-Хосе».

На счету Голдобина 8 (4+4) очка в 7 матчах плей-офф КХЛ.