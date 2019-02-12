Валерий Шанцев: "Крикунова хотят выбить из психологического равновесия"

Генеральный директор московского "Динамо" Валерий Шанцев считает, что главного тренера команды Владимира Крикунова хотят выбить из равновесия с помощью истории с конфликтом между ним и Алексеем Ковалевым на ОИ-2006.

– Крикунов изменился по сравнению с началом 2000-х, когда вы также работали вместе?

– Нет, он остался таким же авторитетным и требовательным. Знаю, что многие смеются над ним из-за пристрастия к тренировкам с автомобильными баллонами. Однако в том числе и благодаря им тренер сумел в сжатые сроки улучшить физическую форму команды, которая после летней подготовки физически оказалась совершенно разобранной. Теперь "Динамо" может резко прибавлять во втором периоде, да и третьи периоды мы больше не проигрываем. При всем этом Владимир Васильевич успевает идти в ногу со временем. Он делает полный видеоразбор ближайшего соперника, готовит полные статистические выкладки по игрокам.

– Недавно в прессе всплыл старый конфликт между Крикуновым и Алексеем Ковалевым, с которым вы тоже продолжаете общаться. Не пытались примирить враждующие стороны?

– Прежде всего, скажу: если история произошла на Олимпиаде в Турине, а всплыла только сейчас – значит, это кому-то нужно. Видимо, есть люди, заинтересованные в том, чтобы выбить Крикунова из психологического равновесия. Им нужно, чтобы он начал отвлекаться на посторонние вещи, переживать. После появления этой газетной публикации я спросил тренера: "Тебя это задевает?". Он сказал: "Нет", и на этом история для меня закончилась. Если бы ответ был другим, я позвонил бы Алексею и поинтересовался, с какой целью он раздувает страсти.

Во всем этом деле есть ещё один момент. Анатолий Харчук был на той Олимпиаде и рассказал мне, как все доподлинно происходило. Таким образом, я располагаю третьей версией произошедшего. Могу сказать, что она несколько отличается от первых двух.

На данный момент "Динамо" занимает пятую строчку в Западной конференции, набрал 67 очков в 57 встречах.

Один из самых громких конфликтов в истории российского хоккея: Крикунов vs Ковалев. Почему они поругались?