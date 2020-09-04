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Валерий Брагин: «Первая игра не бывает простой, но главное, что мы выиграли»

22:14
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1).

— Мы ждали, что игра будет непростая, — цитирует тренера сайт КХЛ. — «Нефтехимик» — молодая, непростая команда с огромным желанием. На соперника ничего не давило психологически, они играли боевито. Где-то повезло, забросили две шайбы. Первая игра не бывает простой, но главное, что мы выиграли. Хотя претензий к команде больше, чем положительных моментов.

Дополнительная информация:

khl.ru/news/2020/09/04/472254.html

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