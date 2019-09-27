Вадим Шипачев: «Надеюсь, в ближайших матчах «Динамо» сможет найти свою игру»

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев отметил, что команда ищет свою игру и в ней царит рабочая атмосфера. Московская команда занимает пятое место в турнирной таблице на «Западе».

— Мы неплохо стартовали, было три победы, а потом игра немного пропала, — цитирует «РИА Новости» Шипачева. — Сейчас в команде рабочая атмосфера, все хотят играть лучше. Нужно забивать голы, тогда будут приходить победы. Мы мало забрасываем, из-за этого начали проигрывать. Задача — играть здорово, выигрывать каждый матч. Надеюсь, в ближайших матчах сможем найти свою игру и будем радовать болельщиков.

Никто из болельщиков не любит, когда команда проигрывает. Такое есть в любом виде спорте. Если ты побеждаешь, то все нормально, когда проигрываешь, то возникают вопросы.