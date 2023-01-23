В «Тракторе» рассказали, будет ли Гончар консультантом клуба после назначения в «Ванкувер»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, продолжит ли Сергей Гончар быть консультантом челябинского клуба.

Ранее он вошел в тренерский штаб «Ванкувера». Также Гончар помогал Алексею Жамнову в штабе сборной России на Олимпиаде-2022 и на Кубке Первого канала, а также был консультантом «Трактора» в КХЛ.

— Продолжит ли Гончар консультировать «Трактор»?

— Уверен, что Сергей сейчас полностью сконцентрируется на своих основных обязанностях в новом клубе, — заявил Савин «РБ Спорт».

— Действительно ли Гончару предлагали работу в тренерском штабе «Трактора»?

— Конечно, было бы здорово видеть Сергея в «Тракторе». До контрактного предложения не дошло, он сразу сказал, что у него нет возможности. Думаю, Гончар хотел продолжить работу в НХЛ.