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Сегодня, 14:20

Линден Вей считает, что для своего возраста Мичков невероятно играет

Виктория Кравченко
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Нападающий «Барыса» Линден Вей прокомментировал игру форварда Матвея Мичкова. В декабре СКА отдал 18-летнего нападающего в аренду в «Сочи».

«То, что он в 16 лет дебютировал в КХЛ, это впечатляет. Молодой парень усердно работает и хочет быть частью команды. Жаль, что в межсезонье он получил травму, но смог вернуться на лед, а теперь успешно выступает в ХК «Сочи». Для своего возраста он играет невероятно», — цитирует Вея «РБ Спорт».

Он заявил, что у Мичкова есть все шансы сделать успешную карьеру.

СКА с 88 очками занимает первое место в Западной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/linden-vej-dlya-svoego-vozrasta-michkov-igraet-neveroyatno-on-osobenny-j-hokkeist/
ХК СКА
Матвей Мичков
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