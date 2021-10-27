Кудашов объяснил переход Белова в «Динамо»
01:04
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, для чего клуб подписал защитника Антона Белова. Последние 7 лет хоккист играл за СКА.
«У нас выбыл Педан, Новиков уедет, еще есть кое-какие микроповреждения, поэтому подстраховались.
«Динамо» во вторник обыграло «Локомотив» со счетом 4:1. «Хочу поблагодарить игроков: были самоотдача и настрой. Надежно сыграли в обороне, хорошие голы забили, надежно сыграл вратарь», — цитирует ТАСС Кудашова.
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