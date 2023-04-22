В «Сибири» назвали срок контракта с Немировски

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что контракт с новым тренером команды Дэвидом Немировски подписан по схеме «1+1». О назначении 46-летнего канадца в клуб из Новосибирска стало известно 22 апреля.

Последним местом работы Немировски было «Торпедо», которое он возглавлял с 2018 по 2022 год.

В сезоне-2022/23 «Сибирь» проиграла «Авангарду» в плей-офф КХЛ (1-4) и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина-2023 на стадии первого раунда.