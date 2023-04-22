Фастовский: «Немировски склонен к атакующему хоккею, что мы и хотели привнести в «Сибирь»
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Дэвида Немировски.
— Решение поменять вектор принималось недолго. Ни о какой анархии в хоккее Немировски речи не идет. Но он действительно склонен к атакующему хоккею, что мы и хотели привнести в «Сибирь».
— Хоккей Ларионова повлиял на ваше решение.
— Дело не только в Игоре и в его хоккее. Уже много команд играет в такой хоккей — не только «Торпедо». Это такой уже тренд мирового хоккея. Хоккей — это все равно зрелище. Поэтому чтобы привлекать зрителя нужно играть в активный агрессивный хоккей с прицелом на атаку.
— Есть ли у «Сибири» ресурсы для такого хоккея?
— Здесь не нужны баснословные ресурсы. Бюджет команды не меняется. Меняется только подход и стиль. У нас остается упор на своих воспитанников — этот вектор мы не меняем и эта задача остается в приоритете. И Дэвид знает об этом.
О назначении 46-летнего канадца в клуб из Новосибирска стало известно 22 апреля. Последним местом работы Немировски было «Торпедо», которое он возглавлял с 2018 по 2022 год.
В сезоне-2022/23 «Сибирь» проиграла «Авангарду» в плей-офф КХЛ (1-4) и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина-2023 на стадии первого раунда.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 2
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.04
|17:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -