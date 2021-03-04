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В «Сибири» назвали причину неудачного выступления клуба в КХЛ

10:56
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Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский на пресс-конференции рассказал, почему команда неудачно выступила в регулярном чемпионате КХЛ.

«Результат неудовлетворительный — другой оценки и быть не может, задачу мы не выполнили. 24 августа случился надлом, когда больше 20 человек слегли, и выход из этого состояния был разным. Сезон был начат не в оптимальном составе — основные игроки слегли в один момент», — рассказал Фастовский.

По итогам чемпионата «Сибирь» заняла 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

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