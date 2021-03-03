Никитин считает, что ЦСКА провел очень тяжелый матч со «Спартаком»
3 марта 2021, 23:57
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин признался, что его команде непросто далась победа над «Спартаком» (1:0 ОТ) в первом раунде плей-офф КХЛ.
«Очень тяжелая игра, равная, — цитирует Никитина официальный сайт «Спартака». — Мы реализовали свой шанс. Готовимся дальше. Первая победа, и самое главное — результат.
Войти в серию, войти в плей-офф, это совсем другое соревнование. Разберемся и дальше будем готовиться. Что с Сошниковым? Повреждение глаза. Будем надеется, что все хорошо».
Единственную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов. Второй матч серии состоится 5 марта.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-03-03-21/
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