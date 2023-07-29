Гендиректор «Салавата» Баширов — о допинге в молодежке: «Наше расследование показывает, что это была диверсия»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» отвергнул обвинения в употреблении запрещенных препаратов хоккеистами молодежной команды «Толпар».

— Вы оставите тренера Загретдинова в системе клуба?

— Безусловно, мы подписали с ним новый контракт.

— Не считаете, что он заставлял хоккеистов употреблять допинг?

— Нет. Сейчас уже можно говорить, что стратегия «защитников» наших хоккеистов заключается в том, чтобы найти козла отпущения и обвинить его. Мы в этом тренере уверены, он переживает за каждого хоккеиста и заставляет работать всех как настоящих профессионалов. Не всем это нравится. Я с ребятами разговаривал и сказал, что у них может быть своя точка зрения и что никаких санкций по поводу выбранной ими стратегии не будет, хотя мы знаем, какие пояснения по поводу обвинений в применении допинг они дают. Я встречался с родителями ребят и говорил, что их мнение никак не отразится на попадании детей в состав. Если они считают, что данная точка зрения отвечает их совести, то пусть так и будет. Но мы абсолютно уверены, что наш тренер по физической подготовке никому ничего запрещенного не давал.

Возможно, кому-то показалось, что он лезет не в свои дела, потому что ему хотелось дополнительно подбодрить ребят. Это очень грамотный специалист, этим летом многие ребята из основной команды занимались именно у него. Мы его будем защищать. Итоги нашего расследования показывают, что это была диверсия. В феврале проверяли нашего игрока, который был тогда в сборной, и он оказался полностью чист. Как такое могло бы случиться, если бы мы всем давали таблетки? Мы сейчас представляем примерное решение, которое примет РУСАДА. Оно нас не очень устроит, я думаю, что мы будем его оспаривать. Ребята ни в чем не виноваты, у нас честная и добросовестная команда, которая занимается так, чтобы достигать результата без применения допинга.

7 апреля стало известно, что семь игроков уфимского клуба МХЛ «Толпар» сдали положительные тесты на допинг. У них был обнаружен мельдоний.

В первом раунде плей-офф МХЛ сезона-2022/23 «Толпар» обыграл клуб «Стальные лисы» (3-1 в серии), а затем уступила «Омским ястребам» (1-3).