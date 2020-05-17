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«В Москве не замечаешь, что ты находишься в России». Шведский хоккеист высказался о жизни в нашей стране

10:10
Андре Петерссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андре Петерссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Андре Петерссон, перешедший из московского «Динамо» в ярославский «Локомотив», рассказал о жизни в Москве.

— Жить в Москве было весело, там много интересного, — цитирует Петерссона HockeyNews.se. — Вот только ехать на тренировку в машине по 3-4 часа каждый день — этого было бы неплохо избежать. Но я люблю этот город, там можно делать все, что только можно вообразить. В Москве не замечаешь, что ты находишься в России.

В этот раз переговоры длились дольше, но я считаю, что сделал хороший выбор. Определяющим моментом было то, что в «Локомотиве» играют Ландер и Пяярви. Я знаю и того, и другого, и подумал, что было бы интересно поиграть с ними.

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