В КХЛ остаются 25 клубов, совет директоров лиги никого не исключил

На совете директоров КХЛ принято решение, что ни одна из команд не покинет состав участников лиги на будущий сезон. О подобном развитии событий до старта мероприятия сообщал корреспондент "СЭ" Алексей Шевченко. Вот, что он писал сегодня в своем ежедневном обзоре:

Сейчас под угрозой находятся три клуба – "Амур", "Адмирал" и "Северсталь". Особенно нервничают в Череповце, но совершенно зря. По моим данным, ни одна из команд не будет исключена из турнира. "Амур" и "Адмирал" отпали еще в конце января, формально череповецкий клуб находился в опасной зоне, но в городе доказали, что у них все в порядке после кадровой революции.

В последних играх "Северсталь" показывала неплохие спортивные результаты, плюс есть "Алмаз", вышедший во второй раунд плей-офф МХЛ. Да и не поняли бы КХЛ, если бы ушел кто-то из них, а "Слован" остался.

Братиславский клуб сейчас самый проблемный в лиге, но не тронут и его, так как они все обещают договориться с инвестором. Впрочем, насколько мне известно, у братиславцев будет новый дедлайн, к которому они должны решить свои вопросы. И если этого не случится, то команде будет просто не на что участвовать в чемпионате.