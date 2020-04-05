«В Италии умерших столько, что и хоронить негде». Российский защитник рассказал о массовых жертвах коронавируса

Защитник «Динамо» Андрей Миронов рассказал, как поддерживает форму во время самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса сезон в КХЛ был досрочно завершен.

— Специально не тренируюсь, — цитирует Миронова Allhockey. — Но после снегопада целый час втроем чистили участок. Пропотеешь — вот и физкультура. Сейчас лучше обойтись без фанатизма. Нам полегче, чем хоккеистам НХЛ. Они сидят и ждут: возобновится ли сезон, и если да — то когда. А мы можем «отпустить» себя, восстанавливаться и отдыхать.

Сейчас главное — перетерпеть и переждать. Есть угроза эпидемии, никому не нужны плохие последствия. У меня родственники живут в Италии, в Милане — так они вообще не выходят из квартиры уже целый месяц. Там жертв коронавируса столько, что уже и хоронить негде. В буквальном смысле слова. Умерших складывают в отдельных местах.

По последним данным, на полночь с 4 на 5 апреля всего выявлен 1 187 798 случай заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 64 084 человека, выздоровело — 245 949.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.