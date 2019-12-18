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В Электростали может появиться фарм-клуб «Авангарда»

09:14
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Глава администрации Электростали Владимир Пекарев рассказал о возможности создания в подмосковном городе фарм-клуба «Авангарда». Мэр обсудил вопрос с генменеджером омичей Евгением Хацеем.

«Встретился с генеральным менеджером омского хоккейного клуба «Авангард» Евгением Владимировичем Хацеем. Речь шла о создании и базировании в нашем городе команды Высшей хоккейной лиги.

Наш город имеет давние хоккейные традиции и отличную инфраструктуру для развития этого вида спорта, так что появление хоккейного клуба высокого уровня напрашивается уже давно.

Однако содержание команды ВХЛ требует серьезного финансирования, и я рад, что такой клуб, как омский «Авангард» заинтересовался созданием фарм-клуба на территории нашего города.
Уверен, что горожане поддержат это начинание и с большим удовольствием будут приходить на игры такого высокого уровня", — написал Пекарев на странице в социальной сети «Вконтакте».

Дополнительная информация

https://vk.com/vladimir.pekarev?w=wall340197430_39495%2Fall

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