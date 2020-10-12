В «Динамо» рассказали о состоянии здоровья Крикунова

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков высказался о состоянии здоровья главного тренера Владимира Крикунова. Сегодня стало известно, что у специалиста диагностирован острый аппендицит.

— После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции. Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений, — приводит пресс-служба бело-голубых слова Кровопускова. — Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернется в Москву и присоединится к команде. Еще раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик.