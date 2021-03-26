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В «Автомобилисте» рассказали о будущем Дацюка в клубе

21:00
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков 26 марта в интервью официальному сайту клуба рассказал о будущем в команде форварда Павла Дацюка.

«Будущее Павла полностью в руках и мыслях самого Павла. Сезон он провел на очень хорошем уровне. Каковы будут его творческие планы, будет ли это продолжение карьеры, будет ли это смена деятельности внутри хоккея, я думаю, Павел в свое время сообщит и публике, и прессе. Мы с ним находимся в постоянном контакте, всегда на связи — как сейчас, так и в будущем. Будем ждать его решения», — заявил Рябков.

В нынешнем сезоне КХЛ 42-летний форвард провел 51 матч, в котором 35 (12+23) очков.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6292/

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