Тимкин прервал 24-матчевую серию без голов в плей-офф КХЛ
20:18
Нападающий СКА Евгений Тимкин открыл счет в шестом матче плей-офф КХЛ против московского «Динамо».
Для 30-летнего форварда это первый гол в плей-офф КХЛ спустя 24 матча. В последний раз он забрасывал еще в сезоне-2017/18 в составе магнитогорского «Металлурга».
Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина в активе Тимкина гол и одна результативная передача.
Евгений Тимкин прерывает 24-матчевую безголевую серию в плей-офф!#КубокГагарина pic.twitter.com/ydWxnfLUif— КХЛ (@khl) March 26, 2021
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