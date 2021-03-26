Тимкин прервал 24-матчевую серию без голов в плей-офф КХЛ

Нападающий СКА Евгений Тимкин открыл счет в шестом матче плей-офф КХЛ против московского «Динамо».

Для 30-летнего форварда это первый гол в плей-офф КХЛ спустя 24 матча. В последний раз он забрасывал еще в сезоне-2017/18 в составе магнитогорского «Металлурга».

Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина в активе Тимкина гол и одна результативная передача.