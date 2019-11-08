В «Авангарде» появился тренер по катанию, работавший в «Питтсбурге»

Тренер по катанию и навыкам владения клюшкой Максим Иванов начал работать с хоккеистами «Авангарда».

— Я занимаюсь развитием катания, усовершенствованием маневренности, развитием скорости игроков, — рассказал Иванов в интервью официальному сайту клуба. — Также занимаюсь развитием дриблинга, контроля шайбы, защиты шайбы. Играл в хоккей до 23 лет: начинал в «Северстали», потом уехал в Финляндию, получил травму и решил закончить. Дальше начал заниматься тренировочной программой, которую сам создал, работал по ней и уехал в Америку.

— Как получилось найти работу в клубе НХЛ?

— Все просто — мы давно дружим с Евгением Малкиным, я периодически к нему приезжал как гость и как друг. Потом в 2012 году был локаут: Женя уехал в Магнитогорск, а я остался в Питтсбурге и совершенно случайно встретился с Сидни Кросби. Он мне предложил поработать во время локаута, и я начал с ним кататься. И в то же время команда тоже каталась, те, кто не уехал играть. Я начал работать с командой, и после локаута, который закончился в январе, «Питтсбург» предложил мне контракт.

— Как вы оказались в «Авангарде»?

— Тоже все просто: позвонил Максим Сушинский и сказал, что нужна помощь: нужна работа с игроками на усовершенствование скорости, маневренности. И поэтому я здесь. Буду приезжать в течение года пять раз и работать с игроками, в период, когда согласуем с тренерским штабом. В паузы по ходу чемпионата, чтобы более плодотворно поработать.

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