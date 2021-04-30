В «Авангарде» объяснили расставание с Ковальчуком

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков назвал причины расторжения контракта с нападающим Ильей Ковальчуком по обоюдному соглашению сторон.

«Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ. Разумеется, в любое время ждем Илью обратно, он очень много сделал для «Авангарда», вел команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами. Во многом его опыт стал решающим в нашей победе в Кубке Гагарина», — приводит официальный сайт «Авангарда» слова Волкова.

Генменеджер омичей пожелал Ковальчуку удачи в карьере за океаном и отметил, что клуб будет готов принять Ковальчука назад.

«Желаем удачи за океаном, теперь у Ильи появились тысячи новых фанатов из Омска, Балашихи и множества других городов — армия болельщиков «Авангарда». Наш клуб оставляет двери открытыми — уверен, команда и болельщики были бы счастливы отправиться на защиту чемпионского титула вместе с таким мастером, как Илья Ковальчук», — добавил Волков.

Ковальчук выступал за «Авангард» с декабря 2020 года. В сезоне-2020/21 38-летний форвард провел 40 матчей за омичей и набрал 26 (9+17) очков. Вместе с «Авангардом» он в третий раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина.