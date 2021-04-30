Ковальчук покинул «Авангард»

«Авангард» и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, информирует сайт клуба.

Ковальчук провел в этом сезоне 40 матчей за «Авангард», в которых набрал 26 (9+17) очков. 38-летний форвард в составе омского клуба стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии был обыгран ЦСКА со счетом 4-2. До этого он выигрывал чемпионат в составе СКА.

До перехода в «Авангард» Ковальчук два сезона провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».