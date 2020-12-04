В Алтайском крае открылась хоккейная арена в честь Гимаева

Защитник «Куньлуня» Сергей Гимаев опубликовал новый пост в Instagram.

36-летний игрок показал арену, которая названа в честь его отца — известного хоккеиста и телекомментатора Сергея Гимаева.

«Сегодня в городе Рубцовск, Алтайский край. Открылась Гимаев Арена в честь папы. Спасибо всем людям, которые причастны к этому событию!» — написал Гимаев-младший.

Гимаев скончался в марте 2017 года в возрасте 63 лет во время матча ветеранов.