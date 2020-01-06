Умарк дал интервью после матча с ЦСКА в форме сборной России

Шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:2) подвел итоги встречи и объяснил, почему дал интервью в форме сборной России.

Напомним, молодежная сборная России в полуфинале чемпионата мира обыграла Швецию в овертайме со счетом 5:4. В финале Россия проиграла Канаде (3:4).

— Это была хорошая игра, с самого начала мы были готовы сыграть, как команда. Вся команда играла с душой, это отличная победа, — приводит слова Умарка пресс-служба «Салавата». — Как чувствую себя после Кубка Шпенглера? Великолепно. Почему я даю интервью в форме сборной России? Первый и в последний раз я надел этот свитер. Мы поспорили на исход матча Россия — Швеция, поэтому мне пришлось.