Защитник Павел Турбин согласовал условия нового контракта с «Амуром». Срок соглашения будет рассчитан на один год, сообщает Twitter клуба.

Хоккейный клуб «Амур» и Павел Турбин согласовали условия нового однолетнего контракта. Стороны подпишут соглашение в ближайшее время. pic.twitter.com/VKQCUmS5UW — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) May 21, 2020

Отмечается, что стороны подпишут контракт в ближайшее время. В минувшем сезоне КХЛ Турбин провел 56 матчей и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «плюс 8».