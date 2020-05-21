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Турбин согласовал условия нового контракта с «Амуром»

16:16
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Защитник Павел Турбин согласовал условия нового контракта с «Амуром». Срок соглашения будет рассчитан на один год, сообщает Twitter клуба.

Отмечается, что стороны подпишут контракт в ближайшее время. В минувшем сезоне КХЛ Турбин провел 56 матчей и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «плюс 8».

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