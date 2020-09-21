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Источник: три экс-игрока «Металлурга» откосили от армии за взятку военкому

17:39
Алексей Береглазов. Фото photo.khl.ru
Алексей Береглазов. Фото photo.khl.ru
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Три бывших хоккеиста «Металлурга» смогли избежать службы в армии благодаря взятке военному коммисару Магнитогорске Андрею Житникову, сообщает znak.com. 64-летний сотрудник «Металлурга», которого источник называет «одним из прославленных хоккеистов команды», подозревается в посредничестве при передаче взяток. По данным источника, подозреваемый — Виктор Сухов, старший администратор «Металлурга».

Житников в ноябре был отправлен под домашний арест по делу о получении взяток за незаконное освобождение призывников от армии. По данным следствия, сотрудник «Магнитки» смог передать военкому по 100 тысяч рублей от трех бывших хоккеистов клуба.

По данным источника, взятки передавались в период с мая по ноябрь 2018 года. «Откосившими» хоккеистами являются Алексей Береглазов («Авангард»), Александр Игошев («Амур») и Павел Варфоломеев («Витязь»).

Дополнительная информация:

https://www.znak.com/2020-09-21/tri_eks_hokkeista_metallurga_smogli_otkosit_ot_armii_za_vzyatki_voenkomu

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