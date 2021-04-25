Третьяк недоволен введением жесткого потолка зарплат в КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о введении жесткого потолка зарплат в КХЛ.

«Мне кажется, что, когда заплаты урезали, клубы просто «размыли»: игроки просто разошлись по разным клубам, многие уехали в НХЛ. Но, по сути, мы видим все те же лица — одни и те же лидеры играют в финалах. Деньги — это вторично. Побеждают те, кто более грамотно работает, выстраивает команду. И те, кто лучше проявляет себя на льду. В топ-клубах — таких как СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и так далее — игроки не думают, кто сколько получает. Все хотят выиграть.

А в целом, практически ничего не изменилось, только, мне кажется, уровень стал немножко ниже, потому что уехали многие звездные игроки, такие как Кирилл Капризов. Возможно, если бы потолок был выше, мы могли сохранить этих хоккеистов. К сожалению, КХЛ приняла такое решение», - цитирует ТАСС Третьяка.

С сезона 2020/2021 КХЛ ввела жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей. До этого он составлял 1,2 миллиарда рублей.