Дедунов назвал четвертый матч серии с ЦСКА самым странным в его жизни

Форвард «Авангарда» Павел Дедунов подвел итоги четвертого матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (4:3 ОТ).

— Сначала первый период как-то вышли, вроде атаковали-атаковали, но в итоге получили эти два гола, — приводит слова Дедунова официальный сайт клуба. — Проигрывали 0:2, потом удаления, получилось сравнять... Короче, одни качели, много эмоций было в игре, думаю, болельщикам понравилось. Хорошо, что она осталась за нами, эта победа, очень важная игра.

— Самый ли это странный матч в вашей жизни?

— Да, можно сказать, что самый странный. Потому что получилось сравнять, вроде как повели, потом пропустили за секунду... Ну да, мне кажется, что самый странный, самый запоминающийся. Пока.

— «Авангард» столько играл в большинстве, а победный гол забил в меньшинстве.

— Да, было много шансов забить в большинстве, что-то где-то не получалось, но ничего страшного. Касаемо гола: я видел, что шайба летит вдоль бортика, она прыгала. Не то что надеялся, но предвидел, что она может перескочить игрока, который полборта закрывал. Так и получилось — она выскочила мне, а дальше оставалось только бежать вперед и точно бросить. Там еще Зернов слева был, думаю: «Лучше отдавать не буду, на всякий случай брошу». Оказалось, что всякий случай сработал.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч между «Авангардом» и ЦСКА пройдет 26 апреля в Москве.