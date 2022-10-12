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12 октября, 09:54

Разин рассказал, зачем отвечает критикующим его болельщикам

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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил на вопрос о критике со стороны болельщиков и его реакции в соцсетях. 48-летний российский специалист иногда иронично отвечает фанатам, которые критикуют его.

«У каждого человека есть свое мнение, и я не могу быть для всех хорошим. Это нормально! По возможности, стараюсь ответить на те претензии или недовольства, которые высказываются. Иногда нужно отвлечься от текущих дел, перезагрузиться, а тут есть такая отличная возможность поспорить», — приводит слова Разина Betonmobile.ru.

Тренер команды из Череповца признался, что не хамит болельщикам и старается спокойно отвечать на их претензии.

«Ну а что, было бы лучше, если бы я закрывался от всех и молчал? Да, возможно, непосредственно те, кто критикует меня, и не поймут, не примут мой ответ. Но ведь эту информацию читают и другие болельщики «Северстали», а им тоже интересно знать, что происходит в команде, клубе. Тем более это этих людей гораздо больше, чем тех, кто пишет гадости», — добавил Разин.

«Северсталь» занимает 10-е место в турнирной таблице Запада регулярки КХЛ с 16 очками. Разин тренирует команду с ноября 2018 года.

Источник: https://betonmobile.ru/razin-rasskazal-kak-otnositsya-k-kritikuyushhim-ego-bolelshhikam-i-pochemu-otvechaet-im
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КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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