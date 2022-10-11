Вратарь «Спартака» Рибар рассказал, что в матче против «Витязя» его заменили из-за травмы

Вратарь «Спартака» Патрик Рибар рассказал, почему его заменили в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (0:1 ОТ)

«Я был травмирован», — цитирует ТАСС Рибара.

«У него легкая травма. Будем обсуждать, кто сыграет в дальнейшем: у нас есть Андрей Скавронский, Алексей Красиков», — добавил главный тренер клуба Борис Миронов.

«Спартак» набрал 21 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» располагается на 3-м месте с 23 очками.