Гераськин о победе «Металлурга» в серии с «Амуром»: «Хотели закончить серию в Хабаровске, в седьмой игре много нервов»

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин прокомментировал победу над «Амуром» (3:2 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Правильно сыграли, по заданию. Забили свои голы, поэтому победили. Конечно, хотелось закончить серию именно в шестом матче. Здорово, что так получилось. Потому что все равно седьмая игра — много нервов, плюс обратный перелет, игра через день. Поэтому немного сэкономили силы, готовимся ко второму раунду. Длинные перелеты сказываются, но сейчас мы во втором раунде, поэтому все позади», — приводит Metaratings слова Гераськина.

Магнитогорцы выиграли серию у «Амура» со счетом 4-2.