Тренер «Трактора» Заварухин о травме Телегина: «Военная тайна»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Тяжелая серия, хороший соперник. В каких-то матчах соперник доминировал. Мы сыграли правильно, в тот хоккей, который приносит результат. Самое главное, мы добились этого результата. К сожалению, первый период мы проспали. Сделали ненужные ошибки. Но в третьем периоде сильно добавили. Есть предпосылки, которые я не хотел бы говорить. Ребята молодцы. Самое главное, что сегодня победили. Всех болельщиков «Трактора» с первым раундом.

— Как состояние здоровья Сергея Телегина?

— Это военная тайна. Пока сказать тяжело. Давайте дождемся официальной [информации]. Если человек не играет, значит, что-то там произошло, скажем так.

«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.