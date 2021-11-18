Тренер команды КХЛ негативно высказался о хоккеисте, ставшем блогером

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказал свое мнение о нападающем Никите Попугаеве, с которым работал ранее.

Игрок решил завершить карьеру и стать блогером. В интервью «СЭ» Попугаев раскритиковал работу российских тренеров.

— Человек выбрал свой путь — он ребятам говорил, что вообще в детстве хотел быть не хоккеистом, а теннисистом, что зря его родители в хоккей отдали. Он постоянно искал какие-то причины, ездил на МРТ — там травма-то яйца выеденного не стоила. Он говорил, что я залетел в раздевалку, кричал — пусть это будет его версия, я даже оправдываться не буду. У него свой путь, у нас — свой. Чем меньше таких людей будет в хоккее, тем лучше.