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Тренер команды КХЛ негативно высказался о хоккеисте, ставшем блогером

11:15
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказал свое мнение о нападающем Никите Попугаеве, с которым работал ранее.

Олег Леонтьев. Этот тренер рвет все шаблоны в КХЛ. Из унылого «Нефтехимика» сделал дерзкую атакующую команду, которая начала побеждать

Игрок решил завершить карьеру и стать блогером. В интервью «СЭ» Попугаев раскритиковал работу российских тренеров.

— Человек выбрал свой путь — он ребятам говорил, что вообще в детстве хотел быть не хоккеистом, а теннисистом, что зря его родители в хоккей отдали. Он постоянно искал какие-то причины, ездил на МРТ — там травма-то яйца выеденного не стоила. Он говорил, что я залетел в раздевалку, кричал — пусть это будет его версия, я даже оправдываться не буду. У него свой путь, у нас — свой. Чем меньше таких людей будет в хоккее, тем лучше.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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