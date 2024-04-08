Никитин вышел на чистое третье место по победам в Кубке Гагарина, впереди — Знарок и Билялетдинов

«Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:0.

Ярославцы победили в серии со счетом 4-0 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин одержал 71-ю победу в плей-офф КХЛ и вышел на чистое третье место по этому показателю. Специалист уступает только Зинэтуле Билялетдинову (90) и Олегу Знарку (79).