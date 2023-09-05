Тренер «Авангарда» Кравец рассказал о влиянии Крылова на команду

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» прокомментировал взаимодействия с бывшим председателем совета директоров омского клуба Александром Крыловым.

— Как вы расстались с Александром Крыловым? Был отдельный разговор после сезона?

— Отдельного разговора не было. Я поблагодарил его за работу и предоставленный шанс. Он поблагодарил меня за работу.

— Уход Крылова для многих стал шоком. А как для вас?

— Для меня тоже было удивительно. О причинах, почему это произошло, я понятия не имею.

— Что можете сказать о вовлеченности Крылова в «Авангард»?

— Он очень любил команду, хоккей и хотел всегда побеждать. От этого шли высокие требования. Конечно, мы хотели обыграть «Ак Барс», но не получилось. На это есть причины, которые мы уже обсуждали. Как руководитель он сделал все возможное для команды.

— А какие требования к вам предъявлял Крылов, помимо результата?

— Только по игре, работе и победам.

— Мог ли Крылов влиять на тактику?

— Такого никогда не было. Он мог спросить, почему мы сделали такой шаг, а не другой. Но никогда не говорил, как нам нужно играть. Только узнавал по ситуации, что происходит. Эти объяснения нужны для руководителя — так он понимает, как главный тренер видит ситуацию.

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