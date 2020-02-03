Тренер «Ак Барса»: «Только похвалили Воронкова за драку»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко прокомментировал дисквалификацию нападающего Дмитрия Воронкова. Форвард был дисквалифицирован на одну игру за драку в матче с рижским «Динамо» (2:0).

— Дмитрия Воронкова дисквалифицировали на одну игру за повторную драку. Пожурили его в раздевалке?

— Да нет, за что? Ни в коем случае, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. — Наоборот, молодец, что не отступил. Молодой мальчишка — мы его только похвалили. А то, что дисквалификация... Это хоккей, драки — неотъемлемая часть игры.