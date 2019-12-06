Тренер «Ак Барса»: «Лукоянов внесен в список травмированных»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» рассказал об изменениях в составе и назвал сильные стороны предстоящего соперника.

— Мы сыграли напряженный матч против СКА, в котором могла победить каждая из команд, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. — К сожалению, мы в серии буллитов проиграли. В этом матче каждая команда играла в своем стиле — мы хотели много владеть шайбой, больше играть в атаке, активно действовать в обороне. Не все у нас получилось, виной тому — соперник, который противопоставил нам свой хоккей. Нам непросто было показать свою игру.

— Чем опасно «Торпедо»?

— Хорошая команда, которая много играет в атаке, много забивает, очень разнообразно действует при игре в большинстве, здорово играет дома при своих болельщиках. Много сильных сторон у этой команды. Вне зависимости от того, кто соперник, мы хотим показывать свою игру, совершенствуем ее на тренировках. Те, кто выйдет сегодня на лед, должны быть готовыми побеждать.

— Судя по раскатке, изменения в составе будут серьезные?

— У нас есть вынужденные перестановки — Артем Лукоянов внесен в список травмированных. Позитивный момент — то, что сегодня у нас выйдет Воронков. Надеемся, что результат сегодня будет положительный, будем делать все, чтобы одержать победу.

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