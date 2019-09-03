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«Трактор» выставил Бородкина на драфт отказов и отправил в «Челмет»

16:50
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27-летний защитник «Трактора» Артем Бородкин выставлен на драфт отказов и отправлен в «Челмет», сообщает официальный сайт челябинцев.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре. Если этого не произойдет, Артем Бородкин сможет выступать в ВХЛ за команду Максима Смельницкого и конкурировать за место в «Тракторе».

В прошлом регулярном чемпионате он провел 57 матчей, набрал 4 (1+3) очка. Всего в КХЛ Артем Бородкин провел 352 матчей и набрал 43 (15+28) балла за результативность.

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Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=22841

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