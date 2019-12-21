«Трактор» в овертайме обыграл «Нефтехимик»

«Трактор» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Нефтехимик» (2:1 ОТ). Нижнекамская команда потерпела четвертое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Виртанен — 5 (Кейлоф, Косов), 5:47 — 1:0. Хайруллин — 7 (Берглунд), 59:03 — 1:1. Седлак — 13 (бол.), 62:18 — 2:1.

Вратари: Федотов — Барулин (58:29 — 59:03).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (14+9+10+3) — 27 (12+5+10+0).

Судьи: Овчинников, Цыплаков.

21 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.