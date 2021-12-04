«Трактор» победил «Спартак» и прервал двухматчевую серию поражений

«Трактор» победил «Спартак» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Забитыми голами отметились Томаш Гика, Алексей Бывальцев, Виталий Абрамов и Тему Пулккинен.

Автором единственной шайбы гостей стал Эмиль Петтерссон.

«Трактор» набрал 53 очка в 37 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. «Спартак» находится на восьмом месте Запада, набрав 39 очков.

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«Трактор» (Челябинск) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Гика — 5 (Седлак, Бэйлен), 0:41 — 1:0. Бывальцев — 2 (Пилут, Яруллин), 28:40 — 2:0. Абрамов — 5 (Ткачев, Кравцов), 51:37 — 3:0. Пулккинен — 18 (бол., Седлак, Гика), 54:17 — 4:0. Петтерссон — 12 (бол., Хохлачев, Широков), 58:47 — 4:1.

Вратари: Вилл — Красиков.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 35 (12+13+10) — 33 (11+8+14).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

4 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.