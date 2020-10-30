«Трактор» разгромил рижское «Динамо»

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:1.

В составе челябинцев шайбы забросили Артем Шварев, Вячеслав Основин, Сергей Телегин, Игорь Полыгалов и Понтус Оберг. Гости ответили точным броском Дэвида Левина, который открыл счет в матче.

После этого матча «Трактор» с 30 очками расположился на четвертом месте Восточной конференции, «Динамо» с 7 очками — на последней строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Рига) — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Левин — 1 (Сотниекс), 5:51 — 0:1. Шварев — 2 (Оберг, Карпухин), 10:01 — 1:1. Основин — 3 (мен., Манухов, Калинин), 18:44 — 2:1. Телегин — 2 (мен., Карлин, Исаев), 18:50 — 3:1. Полыгалов — 2 (Карпухин), 35:03 — 4:1. Оберг — 5 (Шварев), 47:20 — 5:1.

Вратари: Вилл (18:22 — 18:44) — Витолс (Лазушин, 18:50).

Штраф: 20 — 6.

Броски: 39 (13+12+14) — 19 (6+5+8).

Судьи: Гофман, Сергеев.

?30 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.