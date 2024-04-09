Плющев назвал игрой в чехарду возвращение КХЛ к старому лимиту на легионеров

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении КХЛ к лимиту на легионеров в пять человек.

Ранее об этом сообщил «СЭ».

На сезон-2023/24 клубы могли заявлять на матч трех иностранцев — такое решение было принято год назад по инициативе ФХР и Минспорта.

«Для лиги в принципе плюс-минус два человека разницы не делают. А о нашем хоккее это говорит. Если мы не умеем готовить свою молодежь, значит, надо обращаться к легионерам, что и делается. Раньше лимит был пять, потом — три, теперь — опять пять. Играют в чехарду: кто-то лоббирует пять, кто-то — три. В чем разница-то? Я четкой концепции не вижу. Я сомневаюсь, что это делается для развития нашего хоккея, потому что к нам приезжают далеко не звезды. Приезжают хорошие середнячки, но это не те звезды, которые были у нас раньше и на которых приходили смотреть как на мастеров», — сказал Плющев «СЭ».

Также заслуженный тренер России отметил, что у клубов КХЛ есть проблемы с привлечением воспитанников к играм основных команд.

«Вообще надо требовать брать ребят с академии. В России есть прекрасная инфраструктура, но что-то академии нам ничего выдают. Если и появляются яркие мальчишки, то это самородки несистемного воспитания. Я думаю, сильнее всех хотят увеличить лимит на легионеров те, у кого не работают ни школы, ни фарм-клубы, ни система по подготовке хоккеистов. Те, кто просто ждут, что можно будет взять кого-то со стороны, привлечь к играм и отчитаться перед своим руководством», — добавил Плющев.

В феврале стало известно, что большинство клубов лиги проголосовало за возвращение к лимиту в пять легионеров. В КХЛ также подчеркнули, что лига считает квоту в пять иностранцев оптимальной для российских клубов.

(Савелий Максимцев)